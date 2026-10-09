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Index-Performance 09.10.2026 09:28:51

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels im Aufwind

Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels im Aufwind

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

Am Freitag notiert der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0,81 Prozent fester bei 10 525,66 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,143 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 10 441,50 Punkte an der Kurstafel, nach 10 441,60 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 538,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 441,50 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 0,605 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 670,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 472,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 509,40 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,77 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 989,45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell RELX (+ 3,39 Prozent auf 26,83 GBP), Antofagasta (+ 2,88 Prozent auf 37,09 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 2,76 Prozent auf 103,64 USD), Fresnillo (+ 2,71 Prozent auf 27,62 GBP) und Sage (+ 2,68 Prozent auf 10,55 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Vodafone Group (-3,50 Prozent auf 1,20 GBP), BT Group (-2,63 Prozent auf 1,92 GBP), Airtel Africa (-1,89 Prozent auf 3,04 GBP), BP (-1,13 Prozent auf 5,78 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,75 Prozent auf 37,52 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 sticht die Vodafone Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 742 300 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 284,439 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

2026 hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 14,84 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Antofagasta plc 44,83 5,28% Antofagasta plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 145,00 -0,68% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,50 0,57% Barratt Developments PLC
BP plc (British Petrol) 6,87 0,42% BP plc (British Petrol)
BT Group plc 2,29 -1,63% BT Group plc
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Fresnillo PLC 32,74 4,27% Fresnillo PLC
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