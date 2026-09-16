Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Anleger in London schicken den FTSE 100 am Mittwochmorgen erneut ins Plus.

Am Mittwoch klettert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0,36 Prozent auf 10 696,35 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,195 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10 658,22 Punkte an der Kurstafel, nach 10 658,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 655,82 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 702,53 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,427 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, mit 10 750,11 Punkten bewertet. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 16.06.2026, einen Stand von 10 494,21 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 195,66 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,49 Prozent zu. Bei 10 989,45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Barratt Developments (+ 6,40 Prozent auf 2,94 GBP), Antofagasta (+ 2,77 Prozent auf 35,98 GBP), Fresnillo (+ 2,63 Prozent auf 29,26 GBP), Persimmon (+ 2,47 Prozent auf 11,26 GBP) und Games Workshop Group (+ 2,20 Prozent auf 181,00 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Marks Spencer (-4,53 Prozent auf 3,59 GBP), J Sainsbury (-2,09 Prozent auf 3,30 GBP), JD Sports Fashion (-1,64 Prozent auf 0,75 GBP), Coca-Cola European Partners (-1,59 Prozent auf 103,01 USD) und Entain (-1,59 Prozent auf 4,90 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 2 597 292 Aktien gehandelt. Mit 307,839 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

2026 weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 14,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at