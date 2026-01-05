Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start mit Gewinnen

Machte sich der FTSE 100 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch derzeit an seine positive Performance an.

Um 09:12 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,29 Prozent höher bei 9 979,86 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,883 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 9 951,45 Zählern und damit 0,003 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (9 951,14 Punkte).

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 10 022,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9 951,45 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 05.12.2025, wies der FTSE 100 9 667,01 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, stand der FTSE 100 bei 9 491,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, einen Wert von 8 223,98 Punkten auf.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 5,05 Prozent auf 35,21 GBP), BAE Systems (+ 4,73 Prozent auf 18,37 GBP), Antofagasta (+ 3,38 Prozent auf 33,66 GBP), Glencore (+ 2,58 Prozent auf 4,19 GBP) und Melrose Industries (+ 2,52 Prozent auf 6,25 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Bunzl (-2,23 Prozent auf 20,18 GBP), Imperial Brands (-1,66 Prozent auf 30,73 GBP), Next (-1,37 Prozent auf 133,50 GBP), Rightmove (-1,37 Prozent auf 5,05 GBP) und BT Group (-1,22 Prozent auf 1,82 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 2 500 571 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 242,034 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die 3i-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 8,46 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie an.

