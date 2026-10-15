Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start mit Gewinnen

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Morgen fort.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,27 Prozent stärker bei 10 753,51 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,202 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,014 Prozent auf 10 723,37 Punkte an der Kurstafel, nach 10 724,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 759,34 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 695,84 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 1,91 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 15.09.2026, einen Stand von 10 658,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10 515,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 424,75 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 8,06 Prozent zu. Bei 10 989,45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Imperial Brands (+ 3,49 Prozent auf 28,75 GBP), BAT (+ 3,19 Prozent auf 43,96 GBP), RELX (+ 3,17) Prozent auf 28,63 GBP), Haleon (+ 2,93 Prozent auf 3,73 GBP) und Admiral Group (+ 2,85 Prozent auf 37,58 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Antofagasta (-6,10 Prozent auf 33,54 GBP), Computacenter (-4,39 Prozent auf 52,25 GBP), Halma (-4,35 Prozent auf 33,29 GBP), Anglo American (-4,31 Prozent auf 39,04 GBP) und Rio Tinto (-4,26 Prozent auf 66,28 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der Glencore-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 1 888 160 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 289,659 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at