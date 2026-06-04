Freundlicher Handel in London: Letztendlich Pluszeichen im FTSE 100

So bewegte sich der FTSE 100 am vierten Tag der Woche letztendlich.

Der FTSE 100 verbuchte im LSE-Handel zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,27 Prozent auf 10 360,32 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,982 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,002 Prozent auf 10 332,46 Punkte an der Kurstafel, nach 10 332,30 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 360,32 Punkte, das Tagestief hingegen 10 238,62 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,471 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 363,93 Punkten berechnet. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 04.03.2026, bei 10 567,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.06.2025, notierte der FTSE 100 bei 8 801,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,11 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell RELX (+ 6,03 Prozent auf 25,83 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 5,29 Prozent auf 91,62 GBP), JD Sports Fashion (+ 4,67 Prozent auf 0,87 GBP), Experian (+ 3,53 Prozent auf 26,10 GBP) und Sage (+ 3,52 Prozent auf 8,83 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Prudential (-7,60 Prozent auf 9,75 GBP), J Sainsbury (-3,09 Prozent auf 2,95 GBP), Standard Chartered (-2,81 Prozent auf 19,56 GBP), Rio Tinto (-2,79 Prozent auf 78,47 GBP) und Vodafone Group (-2,43 Prozent auf 1,11 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 59 606 343 Aktien gehandelt. Mit 280,192 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Die 3i-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at