Freundlicher Handel in London: Schlussendlich Gewinne im FTSE 100

So performte der FTSE 100 am ersten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Montag gewann der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 1,26 Prozent auf 10 323,75 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,899 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 10 194,75 Punkte an der Kurstafel, nach 10 195,37 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 151,45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 337,38 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 10 667,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, lag der FTSE 100 bei 10 686,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, bei 8 684,56 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,74 Prozent aufwärts. Bei 10 934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Punkte.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Ocado Group (+ 6,15 Prozent auf 1,98 GBP), WPP 2012 (+ 4,93 Prozent auf 2,75 GBP), Centrica (+ 4,07 Prozent auf 1,97 GBP), National Grid (+ 3,66 Prozent auf 12,32 GBP) und Pearson (+ 3,37 Prozent auf 11,37 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil 3i (-5,79 Prozent auf 20,82 GBP), Airtel Africa (-4,75 Prozent auf 3,13 GBP), Metlen Energy Metals (-1,44 Prozent auf 38,42 EUR), Diploma (-1,41 Prozent auf 66,25 GBP) und Anglo American (-1,36 Prozent auf 37,81 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 94 614 108 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 260,907 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,07 erwartet. Mit 8,39 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at