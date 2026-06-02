Freundlicher Handel in London: Schlussendlich Gewinne im FTSE 100

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel zum Handelsschluss um 0,33 Prozent höher bei 10 373,51 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,979 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,006 Prozent auf 10 338,38 Punkte an der Kurstafel, nach 10 338,95 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10 395,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 333,27 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, den Stand von 10 363,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, stand der FTSE 100 bei 10 780,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 774,26 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,24 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Antofagasta (+ 6,47 Prozent auf 44,08 GBP), easyJet (+ 6,26 Prozent auf 4,65 GBP), Glencore (+ 4,57 Prozent auf 6,15 GBP), Anglo American (+ 4,14 Prozent auf 42,25 GBP) und Barclays (+ 3,39 Prozent auf 4,70 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Airtel Africa (-5,21 Prozent auf 3,35 GBP), Sage (-4,05 Prozent auf 8,71 GBP), Experian (-3,29 Prozent auf 25,88 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,85 Prozent auf 89,24 GBP) und RELX (-2,71 Prozent auf 24,74 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 97 405 693 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 277,069 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Die 3i-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,34 Prozent bei der Legal General-Aktie an.

Redaktion finanzen.at