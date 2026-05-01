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Index-Performance im Blick 01.05.2026 18:00:17

Freundlicher Handel in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite

Freundlicher Handel in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite steigt am Mittag.

Der NASDAQ Composite verbucht im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr Gewinne in Höhe von 1,17 Prozent auf 25 183,67 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,343 Prozent auf 24 977,79 Punkte an der Kurstafel, nach 24 892,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 967,09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 223,12 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,55 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 01.04.2026, einen Wert von 21 840,95 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, lag der NASDAQ Composite bei 23 461,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.05.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17 710,74 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,38 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 223,12 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Cerus (+ 26,60 Prozent auf 2,57 USD), Anika Therapeutics (+ 19,36 Prozent auf 14,86 USD), AXT (+ 19,06 Prozent auf 94,32 USD), Universal Display (+ 9,25 Prozent auf 95,15 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 9,06 Prozent auf 0,13 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Donegal Group B (-13,40 Prozent auf 16,67 USD), IMAX (-7,05 Prozent auf 35,34 USD), Merit Medical Systems (-6,17 Prozent auf 63,97 USD), LKQ (-5,95 Prozent auf 29,70 USD) und Amgen (-5,60 Prozent auf 326,86 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 932 893 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,332 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 3,13 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,04 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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Anika Therapeutics Inc. 10,50 -20,45% Anika Therapeutics Inc.
AXT Inc. 67,30 11,13% AXT Inc.
Cerus Corp. 1,71 4,91% Cerus Corp.
Cogent Communications Holdings Inc 23,16 2,25% Cogent Communications Holdings Inc
Donegal Group Inc. (B) 19,26 0,05% Donegal Group Inc. (B)
IMAX Corp. 32,40 1,89% IMAX Corp.
Intel Corp. 80,47 -0,81% Intel Corp.
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Merit Medical Systems Inc. 57,50 3,60% Merit Medical Systems Inc.
NVIDIA Corp. 170,40 -4,74% NVIDIA Corp.
Sangamo Therapeutics Inc 0,10 61,81% Sangamo Therapeutics Inc
SIGA Technologies Inc. 4,60 0,00% SIGA Technologies Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 140,88 4,22% Strategy (ex MicroStrategy)
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NASDAQ Comp. 25 114,44 0,89%

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