Dow Jones-Kursverlauf 06.02.2026 22:35:21

Freundlicher Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen

Freundlicher Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen

Der Dow Jones zeigte am Abend eine positive Tendenz.

Am Freitag ging es im Dow Jones via NYSE letztendlich um 2,47 Prozent auf 50 115,67 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,704 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,827 Prozent fester bei 49 313,04 Punkten in den Freitagshandel, nach 48 908,72 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 50 169,65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 49 032,19 Einheiten.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 2,74 Prozent nach oben. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 06.01.2026, den Wert von 49 462,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 46 912,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 747,63 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,58 Prozent. Bei 50 169,65 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief liegt hingegen bei 47 853,04 Zählern.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 7,87 Prozent auf 185,41 USD), Caterpillar (+ 7,06 Prozent auf 726,20 USD), 3M (+ 4,59 Prozent auf 172,65 USD), Amgen (+ 4,49 Prozent auf 384,32 USD) und Goldman Sachs (+ 4,31 Prozent auf 928,75 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Amazon (-5,55 Prozent auf 210,32 USD), Verizon (-1,68 Prozent auf 46,31 USD), Sherwin-Williams (+ 0,26 Prozent auf 361,98 USD), Procter Gamble (+ 0,35 Prozent auf 159,17 USD) und Home Depot (+ 0,39 Prozent auf 325,80 EUR).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 61 653 632 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,542 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,59 erwartet. Mit 5,97 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Analysen zu NVIDIA Corp.

28.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.01.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

3M Co. 145,92 4,56% 3M Co.
Amazon 178,28 -5,82% Amazon
Amgen Inc. 324,15 4,13% Amgen Inc.
Apple Inc. 235,70 0,53% Apple Inc.
Caterpillar Inc. 614,00 6,97% Caterpillar Inc.
Goldman Sachs 786,80 4,34% Goldman Sachs
Home Depot 325,35 0,45% Home Depot
NVIDIA Corp. 157,08 7,77% NVIDIA Corp.
Procter & Gamble Co. 134,78 0,06% Procter & Gamble Co.
Sherwin-Williams Co. 306,30 0,07% Sherwin-Williams Co.
Verizon Inc. 39,16 -1,95% Verizon Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 50 115,67 2,47%

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

