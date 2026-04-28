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Dow Jones im Fokus 28.04.2026 16:02:11

Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Handelsstart steigen

Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Handelsstart steigen

Am Dienstag geht es für den Dow Jones erneut nach oben.

Um 16:00 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,06 Prozent nach oben auf 49 199,24 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,609 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,113 Prozent auf 49 112,20 Punkte an der Kurstafel, nach 49 167,79 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 49 192,08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 49 381,33 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Stand von 45 166,64 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.01.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49 015,60 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, stand der Dow Jones bei 40 227,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,69 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50 512,79 Punkte. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Coca-Cola (+ 5,82 Prozent auf 79,83 USD), Johnson Johnson (+ 1,51 Prozent auf 228,75 USD), Chevron (+ 1,35 Prozent auf 187,27 USD), Travelers (+ 1,27 Prozent auf 307,59 USD) und Merck (+ 1,14 Prozent auf 111,49 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen NVIDIA (-2,25 Prozent auf 211,74 USD), Amazon (-1,05 Prozent auf 258,37 USD), Caterpillar (-0,85 Prozent auf 821,73 USD), Verizon (-0,59 Prozent auf 46,82 USD) und Boeing (-0,53 Prozent auf 230,11 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 023 270 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,327 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9,56 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
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