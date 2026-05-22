Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsende steigen

Am Freitag beendete der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 26 343,97 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,336 Prozent auf 26 381,56 Punkte an der Kurstafel, nach 26 293,10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26 504,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26 309,80 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,207 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 24 657,57 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bei 22 886,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18 925,73 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 13,38 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 26 707,14 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Harmonic (+ 19,69 Prozent auf 15,20 USD), BlackBerry (+ 18,95 Prozent auf 7,91 USD), AXT (+ 16,37) Prozent auf 140,83 USD), IMAX (+ 15,47 Prozent auf 39,12 USD) und Comtech Telecommunications (+ 13,78 Prozent auf 4,79 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Richardson Electronics (-4,72 Prozent auf 17,55 USD), Take Two (-4,42 Prozent auf 227,55 USD), Innodata (-3,10 Prozent auf 95,48 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,01 Prozent auf 159,89 USD) und Roivant Sciences (-2,98 Prozent auf 29,96 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 35 156 145 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,659 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at