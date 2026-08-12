Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsstart steigen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ Composite auch heute aufwärts.

Um 16:01 Uhr verbucht der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,59 Prozent auf 26 602,57 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,889 Prozent auf 26 680,47 Punkte an der Kurstafel, nach 26 445,45 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26 688,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26 572,90 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ Composite bereits um 0,292 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 26 281,61 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 26 088,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21 681,90 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 14,49 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Astronics (+ 21,48 Prozent auf 91,00 USD), CIENA (+ 8,17 Prozent auf 419,18 USD), Veeco Instruments (+ 6,57) Prozent auf 53,45 USD), FormFactor (+ 5,84 Prozent auf 128,14 USD) und Ultra Clean (+ 5,79 Prozent auf 91,05 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Donegal Group B (-11,21 Prozent auf 20,51 USD), Nortech Systems (-5,66 Prozent auf 14,01 USD), SMC (-4,28 Prozent auf 481,87 USD), inTest (-4,25 Prozent auf 12,85 USD) und Pegasystems (-3,72 Prozent auf 31,84 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 453 180 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,564 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 20,83 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at