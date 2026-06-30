Freundlicher Handel in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag

Der NASDAQ 100 befindet sich am Dienstag im Aufwind.

Der NASDAQ 100 verbucht im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr Gewinne in Höhe von 1,59 Prozent auf 30 249,23 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,061 Prozent stärker bei 29 792,93 Punkten, nach 29 774,75 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 29 767,76 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 286,52 Punkten lag.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, einen Stand von 30 333,18 Punkten auf. Der NASDAQ 100 notierte am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 22 953,38 Punkten. Der NASDAQ 100 stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 22 679,01 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 20,01 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell KLA (+ 9,01 Prozent auf 303,48 USD), Sandisk (+ 8,70 Prozent auf 2 228,71 USD), Axon Enterprise (+ 8,61 Prozent auf 554,54 USD), Nebius (+ 8,31 Prozent auf 282,85 USD) und Intel (+ 7,77 Prozent auf 141,96 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-8,38 Prozent auf 84,91 USD), PayPal (-3,73 Prozent auf 37,26 EUR), T-Mobile US (-3,18 Prozent auf 168,44 USD), Mondelez (-2,66 Prozent auf 58,55 USD) und Constellation Energy (-2,64 Prozent auf 252,48 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 494 988 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,087 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,16 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,64 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at