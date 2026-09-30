NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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30.09.2026 20:03:35
Freundlicher Handel in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell
Am Mittwoch verbucht der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0,90 Prozent auf 27 038,71 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,355 Prozent auf 26 892,80 Punkte an der Kurstafel, nach 26 797,54 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 885,35 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 108,20 Zählern.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf
Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 0,382 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26 402,42 Punkten. Der NASDAQ Composite wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Stand von 26 213,72 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Stand von 22 660,01 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 16,37 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 288,79 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit United Therapeutics (+ 13,20 Prozent auf 545,00 USD), FormFactor (+ 7,82 Prozent auf 146,91 USD), BlackBerry (+ 4,59 Prozent auf 9,12 USD), Nice Systems (+ 4,40 Prozent auf 111,51 USD) und Synopsys (+ 4,34 Prozent auf 433,13 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Methode Electronics (-4,11 Prozent auf 13,75 USD), Donegal Group B (-3,35 Prozent auf 15,01 USD), Ballard Power (-3,10 Prozent auf 2,04 USD), CIENA (-2,90 Prozent auf 344,61 USD) und Amkor Technology (-2,79 Prozent auf 52,63 USD) unter Druck.
Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 11 328 968 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,859 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Mit 17,44 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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