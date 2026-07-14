Freundlicher Handel in New York: Das macht der NASDAQ Composite mittags

Der NASDAQ Composite befindet sich aktuell im Aufwind.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,77 Prozent höher bei 26 072,20 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,550 Prozent auf 26 015,49 Punkte an der Kurstafel, nach 25 873,18 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 26 164,55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 912,40 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 25 888,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, wies der NASDAQ Composite 23 639,08 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 20 640,33 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12,21 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 14,64 Prozent auf 57,85 USD), Monolithic Power Systems (+ 8,08 Prozent auf 1 395,73 USD), Nissan Motor (+ 7,50 Prozent auf 2,15 USD), Amkor Technology (+ 6,80 Prozent auf 70,55 USD) und NetApp (+ 6,58 Prozent auf 174,71 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Biogen (-8,80 Prozent auf 190,63 USD), Donegal Group B (-7,00 Prozent auf 24,83 USD), Intuitive Surgical (-6,74 Prozent auf 379,69 USD), Lancaster Colony (-5,47 Prozent auf 107,87 USD) und ADTRAN (-5,21 Prozent auf 11,05 EUR).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 8 566 759 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,483 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at