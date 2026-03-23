Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Mittag mit grünem Vorzeichen

Der Dow Jones legt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 1,37 Prozent auf 46 203,92 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 17,767 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,874 Prozent auf 45 975,65 Punkte an der Kurstafel, nach 45 577,47 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 45 803,82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 46 712,33 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat, am 23.02.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 48 804,06 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.12.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 48 442,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 41 985,35 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,50 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 369,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell 3M (+ 3,52 Prozent auf 146,17 USD), Sherwin-Williams (+ 3,21 Prozent auf 313,27 USD), Amazon (+ 2,81 Prozent auf 211,14 USD), Goldman Sachs (+ 2,62 Prozent auf 834,88 USD) und Caterpillar (+ 2,32 Prozent auf 696,66 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen UnitedHealth (-1,96 Prozent auf 270,19 USD), Walt Disney (-0,81 Prozent auf 98,70 USD), Salesforce (-0,75 Prozent auf 193,91 USD), Procter Gamble (-0,44 Prozent auf 143,64 USD) und Johnson Johnson (-0,14 Prozent auf 235,04 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 23 795 663 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,638 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,18 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at