Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Start zu

Am Donnerstag notiert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,11 Prozent höher bei 49 051,83 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 19,274 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,05 Prozent auf 49 512,72 Punkte an der Kurstafel, nach 48 996,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 48 792,34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49 099,51 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 47 739,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 601,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42 635,20 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 2,97 Prozent auf 111,82 USD), Boeing (+ 1,06 Prozent auf 230,54 USD), UnitedHealth (+ 0,88 Prozent auf 344,69 USD), Coca-Cola (+ 0,87 Prozent auf 68,13 USD) und Procter Gamble (+ 0,71 Prozent auf 139,02 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-1,83 Prozent auf 261,26 USD), Walmart (-1,70 Prozent auf 110,80 USD), Apple (-1,54 Prozent auf 256,33 USD), Microsoft (-1,46 Prozent auf 476,41 USD) und NVIDIA (-1,09 Prozent auf 187,05 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4 322 004 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,895 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,39 erwartet. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,92 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

