Freundlicher Handel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Der Dow Jones bleibt auch am fünften Tag der Woche auf Erholungskurs.

Der Dow Jones klettert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0,39 Prozent auf 50 867,88 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 20,426 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,016 Prozent auf 50 660,98 Punkte an der Kurstafel, nach 50 668,97 Punkten am Vortag.

Bei 50 698,27 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 50 911,68 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,359 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 48 861,81 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, notierte der Dow Jones bei 48 977,92 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 29.05.2025, den Stand von 42 215,73 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5,14 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 911,68 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell IBM (+ 5,08 Prozent auf 277,64 USD), Salesforce (+ 4,42 Prozent auf 183,95 USD), Microsoft (+ 3,18 Prozent auf 440,57 USD), Sherwin-Williams (+ 0,98 Prozent auf 308,14 USD) und NVIDIA (+ 0,74 Prozent auf 215,84 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Procter Gamble (-1,14 Prozent auf 144,24 USD), Johnson Johnson (-1,00 Prozent auf 228,50 USD), Chevron (-0,92 Prozent auf 181,34 USD), Walmart (-0,90 Prozent auf 117,83 USD) und Travelers (-0,70 Prozent auf 292,24 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 4 025 612 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,416 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,70 erwartet. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at