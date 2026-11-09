Dow Jones 30 Industrial
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09.11.2026 20:04:20
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu
Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 2,23 Prozent höher bei 52 430,32 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 25,072 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,403 Prozent auf 51 078,85 Punkte an der Kurstafel, nach 51 285,73 Punkten am Vortag.
Bei 52 438,83 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 51 643,01 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones
Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 51 654,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 54 036,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 46 987,10 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,37 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.
Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones
Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 7,36 Prozent auf 594,38 USD), Cisco (+ 4,78 Prozent auf 98,34 USD), Honeywell Technologies (+ 4,59 Prozent auf 230,14 USD), Goldman Sachs (+ 4,25 Prozent auf 905,85 USD) und Johnson Johnson (+ 3,72 Prozent auf 282,46 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-5,07 Prozent auf 177,19 USD), Salesforce (-2,69 Prozent auf 216,43 USD), Travelers (-2,13 Prozent auf 394,29 USD), Chevron (-1,14 Prozent auf 210,51 USD) und Boeing (-0,09 Prozent auf 172,35 USD).
Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 64 511 326 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,454 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick
Die Travelers-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,19 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|Chevron Corp.
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|-1,41%
|Cisco Inc.
|87,67
|4,18%
|Goldman Sachs
|808,00
|4,07%
|Honeywell Technologies
|204,05
|3,46%
|Johnson & Johnson
|251,40
|1,78%
|Microsoft Corp.
|486,50
|1,93%
|Nike Inc.
|35,76
|3,32%
|NVIDIA Corp.
|157,26
|-5,97%
|Salesforce
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