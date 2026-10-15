Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen mittags zu

Um 17:58 Uhr klettert der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,89 Prozent auf 52 080,43 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 26,463 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,123 Prozent höher bei 51 684,75 Punkten, nach 51 621,48 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 681,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 52 196,68 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 0,609 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 52 093,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wurde der Dow Jones auf 52 658,64 Punkte taxiert. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, bei 46 253,31 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 7,64 Prozent zu Buche. Bei 54 744,33 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Nike (+ 5,62 Prozent auf 37,29 USD), UnitedHealth (+ 4,62 Prozent auf 413,89 USD), Salesforce (+ 4,15 Prozent auf 245,74 USD), Home Depot (+ 4,09 Prozent auf 273,55 EUR) und Sherwin-Williams (+ 3,32 Prozent auf 335,31 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Cisco (-4,23 Prozent auf 108,83 USD), Caterpillar (-2,49 Prozent auf 730,33 USD), NVIDIA (-2,08 Prozent auf 216,71 USD), Chevron (-0,48 Prozent auf 220,98 USD) und JPMorgan Chase (-0,42 Prozent auf 333,88 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 13 201 882 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,916 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at