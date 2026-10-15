Cisco Aktie

Cisco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 15.10.2026 18:01:39

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen mittags zu

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen mittags zu

Der Dow Jones macht derzeit Gewinne.

Um 17:58 Uhr klettert der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,89 Prozent auf 52 080,43 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 26,463 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,123 Prozent höher bei 51 684,75 Punkten, nach 51 621,48 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 681,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 52 196,68 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 0,609 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 52 093,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wurde der Dow Jones auf 52 658,64 Punkte taxiert. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, bei 46 253,31 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 7,64 Prozent zu Buche. Bei 54 744,33 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Nike (+ 5,62 Prozent auf 37,29 USD), UnitedHealth (+ 4,62 Prozent auf 413,89 USD), Salesforce (+ 4,15 Prozent auf 245,74 USD), Home Depot (+ 4,09 Prozent auf 273,55 EUR) und Sherwin-Williams (+ 3,32 Prozent auf 335,31 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Cisco (-4,23 Prozent auf 108,83 USD), Caterpillar (-2,49 Prozent auf 730,33 USD), NVIDIA (-2,08 Prozent auf 216,71 USD), Chevron (-0,48 Prozent auf 220,98 USD) und JPMorgan Chase (-0,42 Prozent auf 333,88 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 13 201 882 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,916 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cisco Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Cisco Inc.

mehr Analysen
13.08.26 Cisco Halten DZ BANK
13.08.26 Cisco Buy UBS AG
14.05.26 Cisco Buy UBS AG
13.02.25 Cisco Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Caterpillar Inc. 649,00 -1,22% Caterpillar Inc.
Chevron Corp. 200,30 2,23% Chevron Corp.
Cisco Inc. 95,51 -2,30% Cisco Inc.
Home Depot 275,15 0,40% Home Depot
JPMorgan Chase & Co. 301,45 0,75% JPMorgan Chase & Co.
Microsoft Corp. 471,05 -2,13% Microsoft Corp.
Nike Inc. 33,04 -0,20% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 191,02 -1,43% NVIDIA Corp.
Salesforce 214,55 -2,34% Salesforce
Sherwin-Williams Co. 297,40 -0,87% Sherwin-Williams Co.
Travelers Inc (Travelers Companies) 345,50 1,41% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 357,00 -1,65% UnitedHealth Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 52 002,41 -0,34%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen