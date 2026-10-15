Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Index-Bewegung
|
15.10.2026 18:01:39
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen mittags zu
Um 17:58 Uhr klettert der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,89 Prozent auf 52 080,43 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 26,463 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,123 Prozent höher bei 51 684,75 Punkten, nach 51 621,48 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 51 681,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 52 196,68 Einheiten.
So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 0,609 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 52 093,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wurde der Dow Jones auf 52 658,64 Punkte taxiert. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, bei 46 253,31 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 7,64 Prozent zu Buche. Bei 54 744,33 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Nike (+ 5,62 Prozent auf 37,29 USD), UnitedHealth (+ 4,62 Prozent auf 413,89 USD), Salesforce (+ 4,15 Prozent auf 245,74 USD), Home Depot (+ 4,09 Prozent auf 273,55 EUR) und Sherwin-Williams (+ 3,32 Prozent auf 335,31 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Cisco (-4,23 Prozent auf 108,83 USD), Caterpillar (-2,49 Prozent auf 730,33 USD), NVIDIA (-2,08 Prozent auf 216,71 USD), Chevron (-0,48 Prozent auf 220,98 USD) und JPMorgan Chase (-0,42 Prozent auf 333,88 USD).
Die teuersten Dow Jones-Konzerne
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 13 201 882 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,916 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus
Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Cisco Inc.
|
16.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.10.26
|Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones fester (finanzen.at)
|
16.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.10.26
|Gewinne in New York: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
15.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
15.10.26
|Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
15.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
Analysen zu Cisco Inc.
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Caterpillar Inc.
|649,00
|-1,22%
|Chevron Corp.
|200,30
|2,23%
|Cisco Inc.
|95,51
|-2,30%
|Home Depot
|275,15
|0,40%
|JPMorgan Chase & Co.
|301,45
|0,75%
|Microsoft Corp.
|471,05
|-2,13%
|Nike Inc.
|33,04
|-0,20%
|NVIDIA Corp.
|191,02
|-1,43%
|Salesforce
|214,55
|-2,34%
|Sherwin-Williams Co.
|297,40
|-0,87%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|345,50
|1,41%
|UnitedHealth Inc.
|357,00
|-1,65%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|52 002,41
|-0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.