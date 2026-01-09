Freundlicher Handel in New York: Dow Jones fester

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,53 Prozent fester bei 49 526,90 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 19,292 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,844 Prozent leichter bei 48 850,17 Punkten, nach 49 266,11 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 49 556,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49 197,06 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 2,17 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 09.12.2025, bei 47 560,29 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 09.10.2025, den Stand von 46 358,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.01.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 42 635,20 Punkten.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 2,99 Prozent auf 234,17 USD), Sherwin-Williams (+ 2,60 Prozent auf 349,89 USD), Home Depot (+ 2,50 Prozent auf 317,30 EUR), Chevron (+ 1,52 Prozent auf 161,67 USD) und Walmart (+ 1,45 Prozent auf 114,71 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen McDonalds (-0,88 Prozent auf 306,15 USD), UnitedHealth (-0,84 Prozent auf 343,95 USD), American Express (-0,83 Prozent auf 379,81 USD), Apple (-0,80 Prozent auf 256,96 USD) und Visa (-0,53 Prozent auf 350,37 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 10 600 826 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,945 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,92 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

