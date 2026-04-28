Freundlicher Handel in New York: Dow Jones fester

Der Dow Jones zeigt sich heute kaum verändert.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,16 Prozent fester bei 49 244,41 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 19,609 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,113 Prozent leichter bei 49 112,20 Punkten, nach 49 167,79 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 49 381,33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49 089,18 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Stand von 45 166,64 Punkten auf. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 28.01.2026, bei 49 015,60 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 28.04.2025, den Stand von 40 227,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,78 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Coca-Cola (+ 6,06 Prozent auf 80,02 USD), UnitedHealth (+ 3,02 Prozent auf 365,40 USD), Chevron (+ 2,59 Prozent auf 189,56 USD), Travelers (+ 2,30 Prozent auf 310,72 USD) und Johnson Johnson (+ 2,05 Prozent auf 229,96 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-3,32 Prozent auf 209,41 USD), Caterpillar (-1,76 Prozent auf 814,19 USD), Sherwin-Williams (-1,64 Prozent auf 330,59 USD), Cisco (-1,56 Prozent auf 86,88 USD) und Boeing (-1,21 Prozent auf 228,53 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 19 085 801 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,327 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at