Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
08.01.2026 18:02:03
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones in Grün
Um 17:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,58 Prozent fester bei 49 280,75 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,274 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,05 Prozent fester bei 49 512,72 Punkten, nach 48 996,08 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 49 313,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 48 792,34 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 1,66 Prozent zu. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 08.12.2025, einen Stand von 47 739,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, lag der Dow Jones bei 46 601,78 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, bei 42 635,20 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Honeywell (+ 2,60 Prozent auf 204,69 USD), Sherwin-Williams (+ 2,56 Prozent auf 339,90 USD), Merck (+ 2,51 Prozent auf 111,33 USD), Home Depot (+ 2,31 Prozent auf 309,55 EUR) und Coca-Cola (+ 2,18 Prozent auf 69,01 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil NVIDIA (-2,10 Prozent auf 185,15 USD), Amgen (-1,55 Prozent auf 336,36 USD), Salesforce (-1,48 Prozent auf 262,18 USD), Cisco (-1,22 Prozent auf 73,81 USD) und Microsoft (-1,20 Prozent auf 477,69 USD).
Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 17 858 513 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,895 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte
Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,92 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
