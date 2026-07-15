Freundlicher Handel in New York: Dow Jones klettert nachmittags

Mit dem Dow Jones geht es am dritten Tag der Woche aufwärts.

Um 20:02 Uhr legt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,32 Prozent auf 52 674,27 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 24,214 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,880 Prozent leichter bei 52 046,36 Punkten, nach 52 508,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 823,95 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52 428,54 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,004 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 15.06.2026, bei 51 671,03 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 15.04.2026, einen Stand von 48 463,72 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 15.07.2025, bei 44 023,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,87 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 53 289,30 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Apple (+ 3,95 Prozent auf 327,31 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3,33 Prozent auf 369,24 USD), Amazon (+ 2,92 Prozent auf 254,72 USD), Microsoft (+ 2,91 Prozent auf 396,12 USD) und 3M (+ 2,46 Prozent auf 160,43 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Cisco (-4,53 Prozent auf 111,78 USD), Caterpillar (-2,97 Prozent auf 905,63 USD), Johnson Johnson (-2,01 Prozent auf 248,75 USD), Travelers (-1,83 Prozent auf 330,65 USD) und IBM (-1,76 Prozent auf 213,26 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 222 326 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,306 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 11,79 zu Buche schlagen. Die Chevron-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at