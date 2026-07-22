Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|Dow Jones-Performance im Fokus
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22.07.2026 20:04:18
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones klettert nachmittags
Um 20:02 Uhr legt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,15 Prozent auf 52 302,95 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 24,336 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,589 Prozent leichter bei 51 916,79 Punkten, nach 52 224,64 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 511,21 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52 148,87 Zählern.
Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,285 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 22.06.2026, bei 51 712,71 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 22.04.2026, einen Stand von 49 490,03 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 22.07.2025, bei 44 502,44 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,10 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 53 289,30 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top- und Flop-Aktien im Dow Jones
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 3,21 Prozent auf 213,94 USD), Boeing (+ 1,98 Prozent auf 208,85 USD), Johnson Johnson (+ 1,42 Prozent auf 254,18 USD), Merck (+ 1,23 Prozent auf 127,81 USD) und Procter Gamble (+ 1,05 Prozent auf 149,65 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Salesforce (-4,13 Prozent auf 163,05 USD), Microsoft (-2,53 Prozent auf 387,68 USD), Nike (-2,21 Prozent auf 42,01 USD), Amazon (-1,89 Prozent auf 242,88 USD) und IBM (-1,63 Prozent auf 207,07 USD).
Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14 497 440 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,311 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 11,30 zu Buche schlagen. Die Chevron-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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