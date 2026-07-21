Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind

Am Dienstag tendierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 0,74 Prozent stärker bei 52 224,64 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 24,314 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,608 Prozent auf 52 154,57 Punkte an der Kurstafel, nach 51 839,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51 890,10 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52 370,65 Zählern.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, wies der Dow Jones 51 564,70 Punkte auf. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 21.04.2026, den Wert von 49 149,38 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 21.07.2025, einen Wert von 44 323,07 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,94 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 53 289,30 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell 3M (+ 7,32 Prozent auf 170,76 USD), UnitedHealth (+ 3,51 Prozent auf 436,35 USD), Caterpillar (+ 2,97 Prozent auf 889,97 USD), Goldman Sachs (+ 2,89 Prozent auf 1 085,56 USD) und NVIDIA (+ 1,97 Prozent auf 207,29 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Boeing (-2,23 Prozent auf 204,80 USD), Salesforce (-2,15 Prozent auf 170,06 USD), Walmart (-1,61 Prozent auf 110,39 USD), Sherwin-Williams (-1,59 Prozent auf 318,46 USD) und Alphabet C (ex Google) (-1,47 Prozent auf 346,19 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 30 101 584 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,297 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Travelers-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,76 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at