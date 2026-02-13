Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Freitagmittag fester

Derzeit zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,43 Prozent höher bei 49 666,45 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,634 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,45 Prozent höher bei 50 170,27 Punkten in den Handel, nach 49 451,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 693,51 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 084,35 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 0,762 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 191,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 47 457,22 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 13.02.2025, bei 44 711,43 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,65 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50 512,79 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 47 853,04 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Nike (+ 3,16 Prozent auf 63,03 USD), Merck (+ 2,92 Prozent auf 122,72 USD), Caterpillar (+ 2,84 Prozent auf 779,85 USD), Walt Disney (+ 2,74 Prozent auf 105,19 USD) und Salesforce (+ 2,61 Prozent auf 190,27 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Visa (-2,46 Prozent auf 316,20 USD), NVIDIA (-1,67 Prozent auf 183,81 USD), American Express (-1,30 Prozent auf 338,42 USD), Travelers (-1,18 Prozent auf 293,92 USD) und 3M (-0,85 Prozent auf 173,12 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 18 210 483 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,894 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at