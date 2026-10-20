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Index-Performance im Fokus 20.10.2026 22:34:24

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schließt mit Gewinnen

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schließt mit Gewinnen

Heute wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Dienstag bewegte sich der Dow Jones via NYSE schlussendlich 1,02 Prozent stärker bei 52 495,88 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25,989 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,024 Prozent fester bei 51 978,58 Punkten, nach 51 966,03 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 52 689,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51 910,92 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 51 682,64 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 20.07.2026, mit 51 839,26 Punkten bewertet. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Wert von 46 706,58 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 8,50 Prozent zu Buche. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit 3M (+ 5,78 Prozent auf 171,37 USD), Amgen (+ 3,29 Prozent auf 438,94 USD), Merck (+ 3,25 Prozent auf 148,30 USD), UnitedHealth (+ 3,04 Prozent auf 419,26 USD) und Travelers (+ 2,67 Prozent auf 395,73 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Alphabet C (ex Google) (-1,11 Prozent auf 336,40 USD), Apple (-1,00 Prozent auf 339,50 USD), Walmart (-0,72 Prozent auf 117,85 USD), Boeing (-0,50 Prozent auf 190,47 USD) und Microsoft (-0,31 Prozent auf 531,87 USD) unter Druck.

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 18 988 928 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,595 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nike-Aktie gewährt Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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3M Co. 152,65 0,16% 3M Co.
Alphabet C (ex Google) 294,25 -1,56% Alphabet C (ex Google)
Amgen Inc. 388,45 -0,27% Amgen Inc.
Apple Inc. 306,70 1,54% Apple Inc.
Boeing Co. 171,24 1,22% Boeing Co.
Merck Co. 132,20 0,30% Merck Co.
Microsoft Corp. 474,05 0,17% Microsoft Corp.
Nike Inc. 33,37 -0,91% Nike Inc.
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Travelers Inc (Travelers Companies) 351,60 -0,03% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 369,60 -1,07% UnitedHealth Inc.
Walmart 104,96 0,25% Walmart

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Dow Jones 52 724,10 0,43%

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