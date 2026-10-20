Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
|Index-Performance im Fokus
|
20.10.2026 22:34:24
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schließt mit Gewinnen
Am Dienstag bewegte sich der Dow Jones via NYSE schlussendlich 1,02 Prozent stärker bei 52 495,88 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25,989 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,024 Prozent fester bei 51 978,58 Punkten, nach 51 966,03 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 52 689,81 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51 910,92 Punkten lag.
Dow Jones seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 51 682,64 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 20.07.2026, mit 51 839,26 Punkten bewertet. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Wert von 46 706,58 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 8,50 Prozent zu Buche. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit 3M (+ 5,78 Prozent auf 171,37 USD), Amgen (+ 3,29 Prozent auf 438,94 USD), Merck (+ 3,25 Prozent auf 148,30 USD), UnitedHealth (+ 3,04 Prozent auf 419,26 USD) und Travelers (+ 2,67 Prozent auf 395,73 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Alphabet C (ex Google) (-1,11 Prozent auf 336,40 USD), Apple (-1,00 Prozent auf 339,50 USD), Walmart (-0,72 Prozent auf 117,85 USD), Boeing (-0,50 Prozent auf 190,47 USD) und Microsoft (-0,31 Prozent auf 531,87 USD) unter Druck.
Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 18 988 928 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,595 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.
Dow Jones-Fundamentaldaten
Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nike-Aktie gewährt Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Travelers Inc (Travelers Companies)
|
18:00
|Handel in New York: Dow Jones mit Kursplus (finanzen.at)
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Travelers-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
16:01
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
20.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
20.10.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
20.10.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
20.10.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Start stärker (finanzen.at)
|
19.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
Analysen zu Travelers Inc (Travelers Companies)
Aktien in diesem Artikel
|3M Co.
|152,65
|0,16%
|Alphabet C (ex Google)
|294,25
|-1,56%
|Amgen Inc.
|388,45
|-0,27%
|Apple Inc.
|306,70
|1,54%
|Boeing Co.
|171,24
|1,22%
|Merck Co.
|132,20
|0,30%
|Microsoft Corp.
|474,05
|0,17%
|Nike Inc.
|33,37
|-0,91%
|NVIDIA Corp.
|197,22
|2,33%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|351,60
|-0,03%
|UnitedHealth Inc.
|369,60
|-1,07%
|Walmart
|104,96
|0,25%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|52 724,10
|0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden Handel stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street geht es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.