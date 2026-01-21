Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Zuschlägen

Schlussendlich stieg der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,21 Prozent auf 49 077,23 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 18,938 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,07 Prozent höher bei 49 005,01 Punkten in den Mittwochshandel, nach 48 488,59 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 49 295,03 Punkte, das Tagestief hingegen 48 546,03 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,147 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, stand der Dow Jones bei 48 134,89 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 21.10.2025, bei 46 924,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44 025,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,44 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 49 633,35 Punkten. Bei 47 853,04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Amgen (+ 3,81 Prozent auf 343,60 USD), NVIDIA (+ 2,95 Prozent auf 183,32 USD), Nike (+ 2,80 Prozent auf 65,41 USD), UnitedHealth (+ 2,75 Prozent auf 347,75 USD) und Sherwin-Williams (+ 2,69 Prozent auf 356,31 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Microsoft (-2,29 Prozent auf 444,11 USD), Procter Gamble (-0,64 Prozent auf 146,06 USD), JPMorgan Chase (-0,23 Prozent auf 302,04 USD), Visa (-0,17 Prozent auf 325,28 USD) und 3M (-0,15 Prozent auf 155,88 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 51 990 309 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,862 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,19 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,15 Prozent, die höchste im Index.

