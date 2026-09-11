Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Zuschlägen

Schlussendlich stieg der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,98 Prozent auf 52 573,29 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 24,535 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,437 Prozent höher bei 52 291,85 Punkten in den Freitagshandel, nach 52 064,10 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 52 720,24 Punkte, das Tagestief hingegen 52 204,46 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 53 791,85 Punkten auf. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 11.06.2026, bei 50 848,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46 108,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Cisco (+ 4,37 Prozent auf 112,13 USD), IBM (+ 3,96 Prozent auf 243,29 USD), Boeing (+ 2,76 Prozent auf 210,45 USD), Travelers (+ 2,08 Prozent auf 375,20 USD) und Salesforce (+ 1,94 Prozent auf 247,72 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen UnitedHealth (-2,37 Prozent auf 379,09 USD), Amgen (-1,34 Prozent auf 377,35 USD), Merck (-0,54 Prozent auf 143,93 USD), Johnson Johnson (-0,29 Prozent auf 265,58 USD) und McDonalds (-0,21 Prozent auf 252,53 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 23 174 872 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,643 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,79 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,46 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at