Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt am Dienstagmittag

Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,24 Prozent stärker bei 51 200,60 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 20,651 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,161 Prozent auf 51 161,10 Punkte an der Kurstafel, nach 51 078,88 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 50 829,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 51 278,08 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wurde der Dow Jones mit 49 499,27 Punkten gehandelt. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 02.03.2026, bei 48 904,78 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 02.06.2025, den Stand von 42 305,48 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,82 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 51 278,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Cisco (+ 4,99 Prozent auf 127,38 USD), Caterpillar (+ 4,68 Prozent auf 905,87 USD), Apple (+ 2,14 Prozent auf 312,88 USD), Goldman Sachs (+ 1,91 Prozent auf 1 068,66 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,98 Prozent auf 299,48 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-5,45 Prozent auf 198,17 USD), Nike (-4,25 Prozent auf 43,98 USD), Microsoft (-3,52 Prozent auf 444,33 USD), Boeing (-2,58 Prozent auf 218,52 USD) und Visa (-2,15 Prozent auf 315,84 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 19 688 299 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,386 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at