Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt am Donnerstagmittag

Um 18:00 Uhr gewinnt der Dow Jones im NYSE-Handel 0,75 Prozent auf 52 237,59 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 20,045 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,363 Prozent leichter bei 51 660,75 Punkten, nach 51 848,90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 52 655,66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 52 009,02 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,32 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Stand von 50 579,70 Punkten auf. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 25.03.2026, bei 46 429,49 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 25.06.2025, bei 42 982,43 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,97 Prozent aufwärts. Bei 52 655,66 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 4,34 Prozent auf 1 037,60 USD), Merck (+ 2,65 Prozent auf 123,80 USD), Honeywell (+ 2,50) Prozent auf 233,11 USD), UnitedHealth (+ 2,38 Prozent auf 415,45 USD) und Johnson Johnson (+ 2,11 Prozent auf 246,09 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Apple (-4,68 Prozent auf 279,36 USD), Microsoft (-2,62 Prozent auf 355,88 USD), McDonalds (-2,02 Prozent auf 268,34 USD), Walmart (-1,65 Prozent auf 117,04 USD) und Amazon (-1,64 Prozent auf 230,42 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12 878 738 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,263 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,18 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at