Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht zum Start Gewinne

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am ersten Tag der Woche fort.

Um 16:00 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 1,12 Prozent nach oben auf 48 923,85 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,085 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,571 Prozent schwächer bei 48 105,98 Punkten in den Handel, nach 48 382,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 48 449,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 48 954,42 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.12.2025, bei 47 954,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 46 758,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42 732,13 Punkten.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 4,08 Prozent auf 162,27 USD), Goldman Sachs (+ 3,36 Prozent auf 945,04 USD), Caterpillar (+ 3,09 Prozent auf 616,91 USD), Amazon (+ 2,33 Prozent auf 231,77 USD) und IBM (+ 2,29 Prozent auf 298,17 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Johnson Johnson (-1,82 Prozent auf 203,57 USD), Coca-Cola (-1,24 Prozent auf 68,26 USD), Amgen (-1,07 Prozent auf 324,13 USD), McDonalds (-0,86 Prozent auf 300,66 USD) und Verizon (-0,85 Prozent auf 40,18 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 776 744 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,926 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

2026 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Verizon lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,88 Prozent.

