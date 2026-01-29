Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus

Der Dow Jones wagte sich zum Handelsende nicht aus der Reserve.

Am Donnerstag schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 49 071,56 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,747 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,019 Prozent auf 49 024,68 Punkte an der Kurstafel, nach 49 015,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 48 597,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49 292,81 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,134 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.12.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 48 461,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 47 632,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44 713,52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,42 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 49 633,35 Punkten. Bei 47 853,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell IBM (+ 5,13 Prozent auf 309,24 USD), Honeywell (+ 4,89 Prozent auf 227,24 USD), Caterpillar (+ 3,41 Prozent auf 665,24 USD), JPMorgan Chase (+ 1,88 Prozent auf 306,42 USD) und Walt Disney (+ 1,84 Prozent auf 111,58 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Microsoft (-9,99 Prozent auf 433,50 USD), Salesforce (-6,09 Prozent auf 214,08 USD), Boeing (-3,13 Prozent auf 234,04 USD), Home Depot (-1,17 Prozent auf 313,15 EUR) und Cisco (-0,67 Prozent auf 78,43 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 47 764 664 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,825 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at