NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 26.02.2026 16:02:50

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus

Der Dow Jones bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Um 15:59 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0,31 Prozent auf 49 633,42 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18,528 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,252 Prozent tiefer bei 49 357,63 Punkten in den Handel, nach 49 482,15 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49 815,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 49 544,58 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 0,196 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 26.01.2026, einen Wert von 49 412,40 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, wurde der Dow Jones auf 47 427,12 Punkte taxiert. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 26.02.2025, einen Stand von 43 433,12 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,59 Prozent zu. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 853,04 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 2,84 Prozent auf 292,26 USD), American Express (+ 2,52 Prozent auf 335,34 USD), IBM (+ 2,38 Prozent auf 243,19 USD), Nike (+ 2,15 Prozent auf 64,76 USD) und Salesforce (+ 1,32 Prozent auf 194,28 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil NVIDIA (-3,39 Prozent auf 188,94 USD), Caterpillar (-1,82 Prozent auf 752,68 USD), Merck (-1,54 Prozent auf 120,57 USD), Amgen (-1,38 Prozent auf 379,01 USD) und Boeing (-1,20 Prozent auf 227,60 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 13 028 890 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,965 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,71 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amgen Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

mehr Analysen
26.02.26 NVIDIA Buy UBS AG
26.02.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
26.02.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 NVIDIA Overweight Barclays Capital
26.02.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Express Co. 262,25 -7,74% American Express Co.
Amgen Inc. 327,10 1,90% Amgen Inc.
Boeing Co. 190,50 -1,95% Boeing Co.
Caterpillar Inc. 625,00 -1,88% Caterpillar Inc.
IBM Corp. (International Business Machines) 201,15 -1,78% IBM Corp. (International Business Machines)
Merck Co. 104,40 3,37% Merck Co.
Nike Inc. 52,26 -3,65% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 151,58 -3,23% NVIDIA Corp.
Salesforce 163,60 -2,91% Salesforce
UnitedHealth Inc. 246,55 1,59% UnitedHealth Inc.
Verizon Inc. 42,06 1,37% Verizon Inc.
Walt Disney 89,45 -0,01% Walt Disney

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 48 790,82 -1,43%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:43 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
19:16 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
18:12 Februar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen im Rückwärtsgang -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notieren schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen