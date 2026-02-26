NVIDIA Aktie
26.02.2026 16:02:50
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus
Um 15:59 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0,31 Prozent auf 49 633,42 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18,528 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,252 Prozent tiefer bei 49 357,63 Punkten in den Handel, nach 49 482,15 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 49 815,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 49 544,58 Einheiten.
Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 0,196 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 26.01.2026, einen Wert von 49 412,40 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, wurde der Dow Jones auf 47 427,12 Punkte taxiert. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 26.02.2025, einen Stand von 43 433,12 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,59 Prozent zu. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 853,04 Punkten registriert.
Die Tops und Flops im Dow Jones
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 2,84 Prozent auf 292,26 USD), American Express (+ 2,52 Prozent auf 335,34 USD), IBM (+ 2,38 Prozent auf 243,19 USD), Nike (+ 2,15 Prozent auf 64,76 USD) und Salesforce (+ 1,32 Prozent auf 194,28 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil NVIDIA (-3,39 Prozent auf 188,94 USD), Caterpillar (-1,82 Prozent auf 752,68 USD), Merck (-1,54 Prozent auf 120,57 USD), Amgen (-1,38 Prozent auf 379,01 USD) und Boeing (-1,20 Prozent auf 227,60 USD).
Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 13 028 890 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,965 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick
Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,71 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
