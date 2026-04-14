Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus

Um 15:59 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0,32 Prozent auf 48 372,12 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18,365 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,04 Prozent tiefer bei 47 718,21 Punkten in den Handel, nach 48 218,25 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48 445,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 48 192,30 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 46 558,47 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 14.01.2026, einen Wert von 49 149,63 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, wurde der Dow Jones auf 40 524,79 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 0,021 Prozent zu Buche. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 2,67 Prozent auf 246,29 USD), Microsoft (+ 2,17 Prozent auf 392,70 USD), NVIDIA (+ 1,72) Prozent auf 192,57 USD), Salesforce (+ 1,44 Prozent auf 175,31 USD) und UnitedHealth (+ 1,23 Prozent auf 316,86 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Verizon (-2,38 Prozent auf 44,34 USD), Chevron (-2,35 Prozent auf 187,27 USD), Merck (-1,22 Prozent auf 118,69 USD), Walmart (-1,00 Prozent auf 123,33 USD) und Cisco (-0,83 Prozent auf 81,67 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 6 158 315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,897 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at