Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen

Der Dow Jones bleibt auch am Montag auf Erholungskurs.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,84 Prozent fester bei 32 689,32 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 10,159 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 1,13 Prozent fester bei 32 782,40 Punkten, nach 32 417,59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 32 745,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 32 537,54 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, einen Stand von 33 507,50 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, bei 35 459,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, den Stand von 32 861,80 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 gab der Index bereits um 1,35 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 35 679,13 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Verizon (+ 2,66 Prozent auf 34,33 USD), Nike (+ 2,19 Prozent auf 100,13 USD), Goldman Sachs (+ 2,10 Prozent auf 296,00 USD), McDonalds (+ 1,35 Prozent auf 259,20 USD) und Microsoft (+ 1,29 Prozent auf 334,06 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Walgreens Boots Alliance (-1,84 Prozent auf 20,75 USD), Intel (-1,15 Prozent auf 35,13 USD), Cisco (-0,78 Prozent auf 51,16 USD), Dow (+ 0,06 Prozent auf 48,14 USD) und UnitedHealth (+ 0,17 Prozent auf 525,54 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 899 631 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,491 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at