Freundlicher Handel in New York: nachmittags Gewinne im Dow Jones

Der Dow Jones steigt im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,52 Prozent auf 50 931,28 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 20,426 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 50 660,98 Zählern und damit 0,016 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (50 668,97 Punkte).

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 085,54 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 50 698,27 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,484 Prozent aufwärts. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 29.04.2026, bei 48 861,81 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, stand der Dow Jones bei 48 977,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, notierte der Dow Jones bei 42 215,73 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5,27 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 51 085,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 9,94 Prozent auf 193,69 USD), IBM (+ 9,78 Prozent auf 290,07 USD), Microsoft (+ 3,88 Prozent auf 443,56 USD), Honeywell (+ 1,91 Prozent auf 237,46 USD) und Visa (+ 1,85 Prozent auf 330,95 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Walmart (-3,02 Prozent auf 115,31 USD), Johnson Johnson (-2,33 Prozent auf 225,43 USD), Caterpillar (-2,12 Prozent auf 868,85 USD), Nike (-1,33 Prozent auf 46,74 USD) und Coca-Cola (-1,15 Prozent auf 79,49 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 17 070 911 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,416 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,87 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at