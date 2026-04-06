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Kursentwicklung im Fokus 06.04.2026 17:59:29

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Montagmittag auf grünem Terrain

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Montagmittag auf grünem Terrain

Der NASDAQ 100 gewinnt heute an Fahrt.

Um 17:58 Uhr klettert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,43 Prozent auf 24 148,80 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,405 Prozent auf 24 143,02 Punkte an der Kurstafel, nach 24 045,53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 24 265,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 085,13 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 06.03.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24 643,01 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 06.01.2026, bei 25 639,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 17 397,70 Punkten auf.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,19 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26 165,08 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,61 Prozent auf 126,55 USD), AppLovin (+ 5,27 Prozent auf 406,72 USD), eBay (+ 3,41 Prozent auf 97,35 USD), Micron Technology (+ 3,40 Prozent auf 378,69 USD) und Starbucks (+ 3,05 Prozent auf 93,13 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Booking (-95,92 Prozent auf 171,13 USD), Datadog A (-4,69 Prozent auf 114,71 USD), Enphase Energy (-3,69 Prozent auf 33,63 USD), Tesla (-2,17 Prozent auf 352,76 USD) und Workday (-2,13 Prozent auf 129,44 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 862 638 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,740 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Booking Holdings 152,80 -95,79% Booking Holdings
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 237,30 0,36% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
Datadog Inc Registered Shs -A- 100,60 -3,44% Datadog Inc Registered Shs -A-
eBay Inc. 84,12 3,27% eBay Inc.
Enphase Energy Inc 28,79 -5,26% Enphase Energy Inc
Kraft Heinz Company 20,25 2,36% Kraft Heinz Company
Micron Technology Inc. 326,10 2,64% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 152,72 -0,64% NVIDIA Corp.
Starbucks Corp. 81,40 3,93% Starbucks Corp.
Strategy (ex MicroStrategy) 107,70 3,61% Strategy (ex MicroStrategy)
Tesla 303,05 -3,07% Tesla
Workday Inc 111,30 -3,03% Workday Inc

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NASDAQ 100 24 192,17 0,61%

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