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Index im Blick 05.10.2026 20:04:21

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 befindet sich am ersten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der NASDAQ 100 legt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,76 Prozent auf 31 042,16 Punkte zu. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,016 Prozent fester bei 30 812,76 Punkten, nach 30 807,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30 798,42 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 061,94 Zählern.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 544,16 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29 329,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24 785,52 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 23,15 Prozent. Bei 31 061,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell MercadoLibre (+ 9,42 Prozent auf 1 856,30 USD), SpaceX (+ 6,27 Prozent auf 168,93 USD), AppLovin (+ 6,10 Prozent auf 284,59 USD), Western Digital (+ 5,85 Prozent auf 439,60 USD) und Seagate Technology (+ 5,22 Prozent auf 893,30 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Nebius (-3,93 Prozent auf 233,26 USD), Ferrovial International SE Registered (-3,41 Prozent auf 51,81 USD), Arm (-2,41 Prozent auf 300,08 USD), Thomson Reuters (-2,23 Prozent auf 95,44 USD) und Rocket Lab (-2,10 Prozent auf 72,37 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 864 175 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,044 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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MercadoLibre Inc 1 657,60 -0,20% MercadoLibre Inc
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Nebius 208,60 0,75% Nebius
NVIDIA Corp. 214,05 0,59% NVIDIA Corp.
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