Constellation Energy Aktie

WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097

Index-Performance im Fokus 05.01.2026 18:01:50

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Mittag zu

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Mittag zu

Der NASDAQ 100 steigt am Mittag.

Um 17:59 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,07 Prozent höher bei 25 476,50 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,05 Prozent auf 25 471,79 Punkte an der Kurstafel, nach 25 206,17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 520,51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 354,66 Punkten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25 692,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 785,52 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, einen Stand von 21 326,16 Punkten auf.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit MercadoLibre (+ 10,63 Prozent auf 2 183,53 USD), KLA-Tencor (+ 7,03 Prozent auf 1 364,08 USD), Applied Materials (+ 6,73 Prozent auf 286,96 USD), Lam Research (+ 5,98 Prozent auf 196,13 USD) und ASML (+ 5,78 Prozent auf 1 231,00 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Diamondback Energy (-4,42 Prozent auf 145,61 USD), Constellation Energy (-4,11 Prozent auf 351,21 USD), Gilead Sciences (-3,58 Prozent auf 117,25 USD), Biogen (-3,00 Prozent auf 172,48 USD) und American Electric Power (-2,50 Prozent auf 112,91 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14 759 156 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,926 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,90 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,60 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Zum NASDAQ 100-Chart
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick

Aktien in diesem Artikel

American Electric Power Co. Inc. 97,20 -1,22% American Electric Power Co. Inc.
Applied Materials Inc. 241,95 5,54% Applied Materials Inc.
ASML Holding NV NY Registered Shs 1 045,00 5,13% ASML Holding NV NY Registered Shs
Biogen Inc 148,70 -2,01% Biogen Inc
Charter Inc (A) (Charter Communications) 179,30 0,56% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 322,55 3,17% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
Diamondback Energy Inc 130,56 0,51% Diamondback Energy Inc
Gilead Sciences Inc. 101,00 -2,58% Gilead Sciences Inc.
KLA-Tencor Corp. 1 152,60 6,02% KLA-Tencor Corp.
Kraft Heinz Company 20,30 -2,43% Kraft Heinz Company
Lam Research Corp. 165,90 5,16% Lam Research Corp.
MercadoLibre Inc 1 839,00 9,07% MercadoLibre Inc
NVIDIA Corp. 160,02 -0,68% NVIDIA Corp.
Zscaler Inc Registered Shs 189,90 0,79% Zscaler Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 401,32 0,77%

