Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|Kursentwicklung im Fokus
|
22.09.2026 22:34:49
Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,82 Prozent höher bei 30 732,40 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,046 Prozent auf 30 496,43 Punkte an der Kurstafel, nach 30 482,35 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30 770,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30 496,43 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 29 308,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 30 347,08 Punkten auf. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, bei 24 761,07 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 21,92 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 770,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten registriert.
NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Monolithic Power Systems (+ 8,06 Prozent auf 1 380,62 USD), Shopify A (+ 7,12 Prozent auf 147,74 USD), Sandisk (+ 6,82 Prozent auf 1 887,04 USD), Astera Labs (+ 6,67 Prozent auf 363,46 USD) und Micron Technology (+ 5,00 Prozent auf 1 096,16 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Adobe (-4,52 Prozent auf 238,25 USD), Cisco (-4,50 Prozent auf 106,44 USD), Intuit (-3,87 Prozent auf 292,35 USD), Airbnb (-3,01 Prozent auf 161,81 USD) und Booking (-2,55 Prozent auf 164,22 USD) unter Druck.
Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen
Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 28 035 981 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,674 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.
NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,57 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Intuit Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Intuit von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
22.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
22.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
22.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Dienstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.09.26
|Optimismus in New York: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
Analysen zu Intuit Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|210,25
|1,03%
|Airbnb
|136,10
|-4,73%
|Astera Labs Inc Registered Shs
|310,00
|-2,21%
|Booking Holdings
|138,50
|-1,88%
|Cisco Inc.
|93,49
|1,51%
|Comcast Corp. (Class A)
|19,69
|0,08%
|CrowdStrike
|220,35
|0,78%
|Intel Corp.
|105,50
|-2,37%
|Intuit Inc.
|254,10
|-5,63%
|Kraft Heinz Company
|20,84
|-1,63%
|Micron Technology Inc.
|950,50
|-0,30%
|Monolithic Power Systems Inc.
|1 147,50
|2,59%
|NVIDIA Corp.
|197,94
|-1,42%
|Sandisk Corp
|1 610,00
|-1,83%
|Shopify Inc (A)
|127,30
|-1,47%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|30 397,35
|-1,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.