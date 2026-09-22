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Kursentwicklung im Fokus 22.09.2026 22:34:49

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Zum Handelsschluss wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,82 Prozent höher bei 30 732,40 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,046 Prozent auf 30 496,43 Punkte an der Kurstafel, nach 30 482,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30 770,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30 496,43 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 29 308,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 30 347,08 Punkten auf. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, bei 24 761,07 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 21,92 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 770,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Monolithic Power Systems (+ 8,06 Prozent auf 1 380,62 USD), Shopify A (+ 7,12 Prozent auf 147,74 USD), Sandisk (+ 6,82 Prozent auf 1 887,04 USD), Astera Labs (+ 6,67 Prozent auf 363,46 USD) und Micron Technology (+ 5,00 Prozent auf 1 096,16 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Adobe (-4,52 Prozent auf 238,25 USD), Cisco (-4,50 Prozent auf 106,44 USD), Intuit (-3,87 Prozent auf 292,35 USD), Airbnb (-3,01 Prozent auf 161,81 USD) und Booking (-2,55 Prozent auf 164,22 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 28 035 981 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,674 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,57 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Adobe Inc. 210,25 1,03% Adobe Inc.
Airbnb 136,10 -4,73% Airbnb
Astera Labs Inc Registered Shs 310,00 -2,21% Astera Labs Inc Registered Shs
Booking Holdings 138,50 -1,88% Booking Holdings
Cisco Inc. 93,49 1,51% Cisco Inc.
Comcast Corp. (Class A) 19,69 0,08% Comcast Corp. (Class A)
CrowdStrike 220,35 0,78% CrowdStrike
Intel Corp. 105,50 -2,37% Intel Corp.
Intuit Inc. 254,10 -5,63% Intuit Inc.
Kraft Heinz Company 20,84 -1,63% Kraft Heinz Company
Micron Technology Inc. 950,50 -0,30% Micron Technology Inc.
Monolithic Power Systems Inc. 1 147,50 2,59% Monolithic Power Systems Inc.
NVIDIA Corp. 197,94 -1,42% NVIDIA Corp.
Sandisk Corp 1 610,00 -1,83% Sandisk Corp
Shopify Inc (A) 127,30 -1,47% Shopify Inc (A)

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NASDAQ 100 30 397,35 -1,09%

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