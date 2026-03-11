Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Mittwochshandel im Plus

Am Mittwoch klettert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,37 Prozent auf 25 048,58 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,388 Prozent stärker bei 25 053,24 Punkten in den Handel, nach 24 956,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 25 152,12 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 936,09 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 2,53 Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 201,26 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25 686,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19 376,96 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 0,625 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 289,23 Punkten.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 3,53 Prozent auf 48,43 USD), Cintas (+ 3,49 Prozent auf 203,13 USD), Micron Technology (+ 3,28 Prozent auf 416,32 USD), Tesla (+ 2,78 Prozent auf 410,32 USD) und Datadog A (+ 2,53 Prozent auf 126,20 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Constellation Energy (-4,36 Prozent auf 303,28 USD), Atlassian (-3,00 Prozent auf 75,67 USD), Old Dominion Freight Line (-2,71 Prozent auf 189,73 USD), Mondelez (-2,67 Prozent auf 55,07 USD) und Intuit (-2,61 Prozent auf 442,08 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 857 547 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,865 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 1,90 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,78 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

