Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Montagssitzung mit Gewinnen

Am Montag erhöht sich der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,32 Prozent auf 25 634,01 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 25 491,64 Zählern und damit 0,238 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25 552,39 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 685,05 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 478,50 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 02.01.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 206,17 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 25 858,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 21 478,05 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,70 Prozent nach oben. Bei 26 165,08 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 24 954,18 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit AppLovin (+ 6,57 Prozent auf 504,17 USD), Charter A (+ 3,53 Prozent auf 213,39 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,41 Prozent auf 244,80 USD), Intel (+ 2,65 Prozent auf 47,70 USD) und Palantir (+ 2,33 Prozent auf 150,00 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-4,00 Prozent auf 143,72 USD), IDEXX Laboratories (-3,41 Prozent auf 647,61 USD), Diamondback Energy (-2,96 Prozent auf 159,10 USD), Tesla (-2,53 Prozent auf 419,54 USD) und NVIDIA (-2,17 Prozent auf 186,98 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 251 597 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,920 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,99 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

