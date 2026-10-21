Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|NASDAQ 100-Marktbericht
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21.10.2026 16:01:17
Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Sitzung mit Gewinnen
Der NASDAQ 100 erhöht sich im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0,72 Prozent auf 29 702,18 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,735 Prozent auf 29 707,00 Punkte an der Kurstafel, nach 29 490,28 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 29 731,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 593,70 Punkten lag.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,551 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 30 482,35 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 29 155,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 25 127,13 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,84 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.
NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell SpaceX (+ 7,40 Prozent auf 158,72 USD), Datadog A (+ 3,77 Prozent auf 266,09 USD), Rocket Lab (+ 3,74 Prozent auf 52,81 USD), Tesla (+ 2,92 Prozent auf 384,64 USD) und Cadence Design Systems (+ 2,36 Prozent auf 327,43 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Netflix (-4,24 Prozent auf 65,78 USD), CoreWeave (-3,75 Prozent auf 59,80 USD), Nebius (-3,37 Prozent auf 165,68 USD), Intuitive Surgical (-2,74 Prozent auf 425,99 USD) und Alphabet A (ex Google) (-2,38 Prozent auf 332,19 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 443 815 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,662 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick
Die Micron Technology-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,72 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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