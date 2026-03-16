Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 im Plus

Der NASDAQ 100 befindet sich am Montag im Aufwind.

Am Montag erhöht sich der NASDAQ 100 um 20:03 Uhr via NASDAQ um 1,27 Prozent auf 24 690,86 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,09 Prozent stärker bei 24 646,18 Punkten, nach 24 380,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24 742,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 606,46 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24 732,73 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 16.12.2025, einen Wert von 25 132,94 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, einen Wert von 19 704,64 Punkten auf.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 2,04 Prozent nach. Bei 26 165,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 24 289,23 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Dollar Tree (+ 6,14 Prozent auf 114,06 USD), Arm (+ 6,13 Prozent auf 122,84 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,36 Prozent auf 147,16 USD), Marvell Technology (+ 4,95 Prozent auf 92,21 USD) und Micron Technology (+ 4,76 Prozent auf 446,42 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil CrowdStrike (-2,91 Prozent auf 428,92 USD), T-Mobile US (-1,28 Prozent auf 214,61 USD), O Reilly Automotive (-1,28 Prozent auf 90,37 USD), AppLovin (-1,12 Prozent auf 453,54 USD) und PepsiCo (-0,96 Prozent auf 158,34 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21 519 124 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,833 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,92 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at