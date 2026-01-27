Strategy Aktie
Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 klettert am Mittag
Um 17:58 Uhr steigt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,96 Prozent auf 25 958,89 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 25 852,05 Zählern und damit 0,540 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25 713,21 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 791,75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 971,80 Zählern.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25 644,39 Punkte. Vor drei Monaten, am 27.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 821,55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.01.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 21 127,28 Punkte taxiert.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,99 Prozent aufwärts. Bei 25 971,80 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 954,18 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Lam Research (+ 6,95 Prozent auf 238,35 USD), Applied Materials (+ 4,89 Prozent auf 335,07 USD), Micron Technology (+ 4,88 Prozent auf 408,07 USD), Zscaler (+ 4,57 Prozent auf 224,35 USD) und KLA-Tencor (+ 4,52 Prozent auf 1 612,71 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Atlassian (-4,46 Prozent auf 132,26 USD), Charter A (-4,40 Prozent auf 185,26 USD), Adobe (-3,22 Prozent auf 294,90 USD), Copart (-2,91 Prozent auf 40,33 USD) und PayPal (-2,91 Prozent auf 46,46 EUR).
Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 14 012 575 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,841 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.
NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
