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NASDAQ 100-Entwicklung 12.08.2026 20:04:21

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 klettert am Nachmittag

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 klettert am Nachmittag

Der NASDAQ 100 befindet sich aktuell im Aufwind.

Um 20:02 Uhr springt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,94 Prozent auf 29 802,47 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,18 Prozent höher bei 29 875,18 Punkten in den Handel, nach 29 525,48 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 715,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29 881,50 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,313 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 29 825,11 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 12.05.2026, einen Wert von 29 064,80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 23 839,20 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 18,23 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Nebius (+ 28,50 Prozent auf 248,31 USD), CoreWeave (+ 19,44 Prozent auf 107,88 USD), Lumentum (+ 16,10 Prozent auf 952,71 USD), SpaceX (+ 9,00 Prozent auf 145,28 USD) und Sandisk (+ 8,30 Prozent auf 1 376,50 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Axon Enterprise (-5,35 Prozent auf 602,27 USD), Workday (-4,16 Prozent auf 173,73 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3,39 Prozent auf 578,79 USD), MercadoLibre (-3,32 Prozent auf 1 875,60 USD) und Adobe (-2,95 Prozent auf 255,94 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 649 242 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,564 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Axon Enterprise 527,60 1,00% Axon Enterprise
Comcast Corp. (Class A) 22,12 0,25% Comcast Corp. (Class A)
CoreWeave 90,46 -3,50% CoreWeave
CrowdStrike 191,84 -0,17% CrowdStrike
Kraft Heinz Company 21,36 0,21% Kraft Heinz Company
Lumentum Holdings Inc 793,50 -1,24% Lumentum Holdings Inc
MercadoLibre Inc 1 601,80 0,01% MercadoLibre Inc
Meta Platforms (ex Facebook) 504,50 0,40% Meta Platforms (ex Facebook)
Nebius 214,30 -3,75% Nebius
NVIDIA Corp. 194,02 0,04% NVIDIA Corp.
Sandisk Corp 1 150,00 -0,86% Sandisk Corp
SpaceX 127,74 1,27% SpaceX
Workday Inc 150,56 -0,97% Workday Inc

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