Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt nachmittags zu

Am Freitag tendiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 2,15 Prozent höher bei 29 176,75 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,715 Prozent stärker bei 28 768,12 Punkten, nach 28 563,95 Punkten am Vortag.

Bei 29 205,24 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 28 751,22 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ 100 bereits um 5,21 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 08.04.2026, mit 24 903,17 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25 075,77 Punkte. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 08.05.2025, mit 20 063,57 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 15,75 Prozent. 29 205,24 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Monster Beverage (+ 15,41 Prozent auf 87,68 USD), Intel (+ 14,87 Prozent auf 125,92 USD), Micron Technology (+ 14,05 Prozent auf 737,47 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,78 Prozent auf 448,39 USD) und QUALCOMM (+ 8,29 Prozent auf 219,35 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen MercadoLibre (-12,90 Prozent auf 1 628,74 USD), Axon Enterprise (-7,35 Prozent auf 395,50 USD), AppLovin (-6,38 Prozent auf 467,06 USD), CoStar Group (-4,67 Prozent auf 33,35 USD) und Atlassian (-4,24 Prozent auf 88,45 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 30 674 712 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,300 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,41 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at