Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zu

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,02 Prozent höher bei 25 049,94 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,645 Prozent auf 24 637,32 Punkte an der Kurstafel, nach 24 797,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 633,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 077,56 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,96 Prozent. Vor einem Monat, am 20.01.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 24 987,57 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24 054,38 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 20.02.2025, bei 22 068,06 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,620 Prozent nach. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 387,47 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell PDD (+ 4,84 Prozent auf 106,88 USD), AppLovin (+ 4,78 Prozent auf 431,69 USD), eBay (+ 4,30 Prozent auf 88,40 USD), Enphase Energy (+ 4,14 Prozent auf 46,08 USD) und Alphabet A (ex Google) (+ 4,12 Prozent auf 315,34 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Atlassian (-4,60 Prozent auf 76,57 USD), CrowdStrike (-4,05 Prozent auf 405,04 USD), Copart (-3,24 Prozent auf 36,43 USD), Walmart (-2,62 Prozent auf 121,60 USD) und Verisk Analytics A (-2,01 Prozent auf 180,20 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 27 571 245 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,885 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

2026 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at